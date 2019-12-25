На месте стадиона "Олимпийские надежды" собираются построить спорткомплекс

На месте стадиона "Олимпийские надежды" в Приморском районе могут создать универсальный спорткомплекс. Такой вариант рассматривают власти Петербурга совместно с "Газпромом". Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.
Площадка на улице Аккуратова будет предназначена для жителей Приморского и Выборгского районов. Заниматься спортом в комплексе смогут как профессиональные спортсмены, так и участники физкультурно-оздоровительных секций.
Для спортсменов будет создана вся необходимая инфраструктура: крытый футбольный манеж, легкоатлетическая дорожка, ледовая дорожка, тренировочный спортзал, тренажерный зал. Жители, в свою очередь, смогут заниматься на универсальной спортивной площадке, уличных тренажерах, памп-треке, роллердроме.
Борис Пиотровский.
Чиновник заявил, что для тех, кто сейчас занимается на стадионе, уже нашли другие площадки для тренировок на время строительства.
Конькобежцев Академии хотят перевезти в ледовые залы на Мебельной улице и улице Маршала Новикова.
Лыжники продолжат заниматься на базе Удельного парка. Там же продолжат тренироваться футболисты.
Для легкоатлетов предусмотрели занятия на стадионе "Приморец", а также на базе двух ФОКов на Главной улице и проспекте Испытателей.
Отделение велоспорта переведут на базу на Богатырском проспекте.
Напомним, что местные жители и родители спортсменов не хотят сноса стадиона. Они переживают, что на месте построят очередную тренировочную базу ФК "Зенит".
Фото: Piter.tv
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