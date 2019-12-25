На месте стадиона "Олимпийские надежды" собираются построить спорткомплекс

Борис Пиотровский рассказал, где будут заниматься спортсмены на время строительства.

На месте стадиона "Олимпийские надежды" в Приморском районе могут создать универсальный спорткомплекс. Такой вариант рассматривают власти Петербурга совместно с "Газпромом". Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Площадка на улице Аккуратова будет предназначена для жителей Приморского и Выборгского районов. Заниматься спортом в комплексе смогут как профессиональные спортсмены, так и участники физкультурно-оздоровительных секций.

Для спортсменов будет создана вся необходимая инфраструктура: крытый футбольный манеж, легкоатлетическая дорожка, ледовая дорожка, тренировочный спортзал, тренажерный зал. Жители, в свою очередь, смогут заниматься на универсальной спортивной площадке, уличных тренажерах, памп-треке, роллердроме. Борис Пиотровский.

Чиновник заявил, что для тех, кто сейчас занимается на стадионе, уже нашли другие площадки для тренировок на время строительства.

Конькобежцев Академии хотят перевезти в ледовые залы на Мебельной улице и улице Маршала Новикова.

Лыжники продолжат заниматься на базе Удельного парка. Там же продолжат тренироваться футболисты.

Для легкоатлетов предусмотрели занятия на стадионе "Приморец", а также на базе двух ФОКов на Главной улице и проспекте Испытателей.

Отделение велоспорта переведут на базу на Богатырском проспекте.

Напомним, что местные жители и родители спортсменов не хотят сноса стадиона. Они переживают, что на месте построят очередную тренировочную базу ФК "Зенит".

Фото: Piter.tv