Спортивная база "Олимпийские надежды" может закрыться – жители против

Стадион "Олимпийские надежды" построен в 1948 году, здесь занимаются беговыми лыжами, велоспортом, конькобежным спортом. Сейчас родители учащихся бьют тревогу: кажется, город может остаться без "Олимпийских надежд".

Жители Приморского района обеспокоены судьбой стадиона "Олимпийские надежды" на улице Аккуратова, 7. Спортивная база появилась в 1948 году, сегодня здесь занимаются конькобежным спортом, велоспортом, беговыми лыжами, легкой атлетикой. В 2021 году некоторые объекты комплекса признали аварийными – до мая 2022 года спортивные секции вынуждены съехать.

Мы, жители микрорайона ходим на этот стадион, мы занимаемся спортом, бегаем там, туда приходят бабушки и дедушки. Хочется оставить все, как есть: в доступности для жителей микрорайона. Мы пришли к председателю Комитета по физической культуре и спорту, чтобы он нам ответил: кто дал разрешение передать этот участок земли Газпром-Зенит. Светлана Шашкова, жительница МО "Коломяги"

По словам родителей спортсменов, на этом участке построят тренировочную базу ФК "Зенит" и гостиницу. В таком случае секции "Олимпийских надежд" разместят в разных точках города – дети будут тратить часы на дорогу.

Ответы получили следующие: дети, которые занимаются в Удельном парке в спортшколе "Олимпийские надежды" будут переведены в другие секции, например, велоспорту предложили Курортный район. Светлана Степаненко, мама спортсмена СПб ГБПОУ "Олимпийские надежды"

На встрече с инициативной группы председатель Комитета по физической культуре и спорту отметил, решения по данному адресу нет. Ещё в 2019 году Александр Беглов обещал повысить доступность массового детского спорта, однако реальных успехов в этой сфере крайне мало.

Самое главное, чтобы этот стадион был сохранен, чтобы он был открыт для детей, родителей и для всех жителей города. Чтобы это не было какой-то частной закрытой территорией. Татьяна Мотора, мама спортсмена СПб ГБПОУ "Олимпийские надежды"

Жители пытаются отстоять ледовую арену, а также возможность проводить занятия по лыжам и велоспорту в Удельном парке.

Видео, фото: Piter.TV