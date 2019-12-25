Госстройнадзор Петербурга выдал 26 разрешений на строительство за 10 месяцев

Объем строительства вырост на 20%, если сравнивать с прошлогодним показателем.

В понедельник, 2 ноября, начальник Госстройнадзора в Петербурге Владимир Болдырев подвел итоги работы ведомства по выдаче разрешений на строительство жилья за 10 месяцев текущего года.

Несмотря на пандемию коронавируса, строительная отрасль увеличила объемы по сравнению с прошлым годом. Специалист отметил, что на это могли повлиять ипотека с господдержкой, здоровый ритм работы стройки в период действия режима повышенной готовности и цифровизация услуг Госстройнадзора.

За 10 месяцев ведомство выдало в 1,3 раза больше разрешений на строительство жилья – 26.

Ранее мы писали, что Госстройнадзор проверил систему противопожарной защиты в ЖК на Октябрьской набережной

Фото: Piter.TV