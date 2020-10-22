Госстройнадзор проверил систему противопожарной защиты в ЖК на Октябрьской набережной

На паркинге устроили пожар, чтобы проверить систему пожаротушения и звукового оповещения.

Госстройнадзор испытал систему противопожарной защиты жилого комплекса на Октябрьской набережной. Специалисты сымитировали пожар, чтобы проверить работу автоматизированной противопожарной системы. Данный ЖК выбрали неслучайно: здесь установлено максимальное количество инженерных систем.

Сегодня вы увидите системы автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, систему дымоудаления, оповещения, сигнализации и даже срабатывания противопожарного занавеса. Все они работают по своему алгоритму, для каждого объекта он разрабатывается на стадии проектирования индивидуально. Михаил Иванов, инспектор Госстройнадзора Санкт-Петербурга

С 2020 года начали действовать новые требования к процедуре приема объектов в эксплуатацию. Теперь Госстройнадзор обязан не только проверять наличие противопожарной системы, но и проводить испытания.

Испытания проходили в жилом комплексе, в паркинге. Мы сымитировали пожар, я констатирую, что все системы по проекту отработали в стопроцентном режиме. Сработала и система дымоудаления, система пожаротушения, звуковая сигнализация, двери закрылись в автоматическом режиме. Я был свидетелем испытаний, испытания пройдены. Владимир Болдырев, начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга

Три корпуса жилого комплекса и детский сад планируют ввести в эксплуатацию в этом году.

Фото и видео: Piter.TV