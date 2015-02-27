Госсовет Крыма предложил штрафы за публикацию фото и видео атак ВСУ по РФ

Владимир Константинов рассказал, что документ одобрен профильным комитетом ГД РФ.

Государственный совет Республики Крым выдвинул законодательную инициативу, которая предполагает наложение административного штрафа в размере до 300 тысяч рублей за публикацию фотографий и видеоматериалов о последствиях атак со стороны Вооруженных сил Украины по территории России. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал местный председатель Госсовета российского полуострова Владимир Константинов. Специалист добавил, что предложение ранее было одобрено комитетом по обороне при Государственной Думе страны.

Наша законодательная инициатива включает в себя штрафы для физических лиц при однократном совершении такого нарушения до 30 тыс. рублей, для государственных и муниципальных служащих - до 100 тыс., и для юридических лиц - до 300 тысяч. Владимир Константинов, глава Госсовета Крыма

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