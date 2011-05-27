Суд Петербурга взыскал 200 тысяч рублей морального вреда в пользу упавшей на льду у дома женщины

Петербургский суд занялся делом женщины, которая упала из-за плохо убранной придомовой территории.

Невский районный суд Петербурга рассмотрел иск женщины к ООО "УК Собрание" о взыскании компенсации морального вреда и штрафа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда и по словам истца, в марте прошлого года женщина упала и перенесла травму на ноге из-за того, что придомовая территория была плохо убрана.

Территория, на которой произошло падение истца, является придомовой территорией, а потому ответственность по возмещению вреда лежит на ООО "УК Собрание", в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по уборке территории.

Отмечается, что ответчик на заседание суда не явился, хотя был надлежащим образом об этом осведомлен.

В итоге потерпевшая смогла доказать с помощью справок из больницы и показаний свидетелей, что действительно получила травмы от падения. Суд взыскал с ООО "УК Собрание" компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей, штраф 100 000 рублей, в доход бюджета государственную пошлину 300 рублей.

Ранее сообщалось, что шестой по счету петербургский суд рассмотрел дело колдуньи-мошенницы.

Фото: Piter.TV