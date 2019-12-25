Шестой по счету петербургский суд рассмотрел дело колдуньи-мошенницы

Петербургский суд рассматривает дело колдуньи-рецидивистки, которая снимала сглазы с людей за деньги. Женщина не только не снимала сглаз, но еще и обкрадывала петербуржцев.

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел уголовное дело в отношении колдуньи, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество со значительным ущербом). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, осенью прошлого года на автобусной остановке на проспекте Наставников к женщине подошла якобы ясновидящая и заявила, что у петербурженки будет черная полоса.

По словам колдуньи, чтобы снять сглаз, женщине нужно снять все украшения. Потерпевшая это и сделала, завернула драгоценности в салфетку и отдала мошеннице, а та отдала ей пустую и сказала, что развернуть можно только дома. Общая стоимость украшений составила 70 тысяч рублей.

Колдунья вину признала. Как оказалось, суды Петербурга уже встречали женщину в своих стенах: ее уголовные дела слушались в Московском, Приморском, Калининском, Кировском и Октябрьском районных судах. Получилось, что порчу женщина снимает с 2011 года.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца в колонии-поселении. С учетом меры, наказание считается отбытым. Гражданский иск на 70 000 рублей судом удовлетворен.

Ранее сообщалось, что перед судом предстанет петербуржец, который кидал патроны в полицейских.

Фото: Piter.TV