головное дело направлено прокурором района в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

Перед судом предстанет петербуржец, который кидал патроны в полицейских. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, вечером 1 июля 2023 года в полицию поступило заявление на обвиняемого, который выгнал супругу с ребенком на улицу, а сам заперся с двумя детьми в квартире в одном из домов на улице Аврова в Петергофе.

Прибывшие на место полицейские предложили дебоширу, который находился в состоянии алкогольного опьянения, проследовать в отдел для дальнейшего разбирательства. Не согласившись с законными требованиями сотрудников, обвиняемый взял охотничье ружье, достал из него патроны и бросил их в полицейских. Один патрон попал в лицо стража порядка, причинив ранение левой скуловой области.

Кроме того, фигурант уголовного дела вечером следующего дня проник в помещение офиса, где ранее работал, откуда похитил оборудование бывшего работодателя на сумму более 142 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено прокурором района в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

Также прокуратура Петербурга занимается делом сантехника-ревнивца с молотком.

Видео: прокуратура Петербурга