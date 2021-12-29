Госсекретарь Швеции заявила о нежелании вступать в НАТО из-за Украины

Страна не планирует подавать заявку на членство в военном блоке.

Государственный секретарь Швеции заявила о нежелании вступать в НАТО из-за Украины. Информацией статс-секретарь руководителя местного правительства Карин Валленстен поделилась с журналистами американского издания Politico. Позиция страны по участию в военном альянсе не изменилась после обсуждаемого вопроса по Украине.

Как никогда важны стабильность и предсказуемость. Наша политика в области безопасности неизменна - мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не планируем присоединяться. госсекретарь Швеции

Напомним, что государственный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг в январе говорил о том, что вступление Швеции и Финляндии в блок союзников может произойти очень быстро. Однако для этого страны сами должны захотел стать членами альянса. Премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что правительство страны не рассматривает такую возможность. Глава МИД Швеции Анн Линде указала на аналогичный ответ.

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