МИД Швеции: Стокгольм не собирается запрашивать членство в НАТО

Швеция подтвердит генсеку альянса свое право самостоятельно выбирать линию обеспечения собственной безопасности.

Стокгольм не намерен в настоящее время запрашивать членство в Североатлантическом альянсе. Об этом перед началом заседания глав МИД стран-членов Европейского союза, которое проходит в Брюсселе, заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

По ее словам, несмотря на это, Стокгольм подтвердит генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу свое право самостоятельно выбирать линию обеспечения собственной безопасности.

В настоящее время мы не имеем намерения запрашивать членство в НАТО. Сейчас этот вопрос не рассматривается. Анн Линде, глава МИД Швеции

Министр отметила, что сейчас Швеция и Финляндия являются самыми близкие партнерами НАТО и отвечают стандартам альянса в большинстве сфер.

Ранее президент России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО чувствительной темой для безопасности РФ. По его словам, любая страна вправе выбирать для себя приемлемый способ обеспечения безопасности, но он не должен нарушать интересы других государств.

Видео: European Commission