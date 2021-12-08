Путин назвал вступление Украины в НАТО чувствительной темой для безопасности РФ

Президент России объяснил, чем членство Украины в Альянсе угрожает РФ.

Расширение НАТО за счет Украины является весьма чувствительной темой для безопасности РФ "на среднесрочную и даже стратегическую перспективу". Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции сказал президент РФ Владимир Путин.

Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнеров о том, что для нас это неприемлемо.

Владимир Путин

Глава России отметил, что любая страна в праве выбирать для себя приемлемый способ обеспечения безопасности, но он не должен нарушать интересы других государств. Ранее Владимир Путин заявил, что в случае вступления Украины в НАТО на ее территории появится соответствующий военный контингент с угрожающим РФ оружием.

Ранее мы писали о том, как Путин ответил на вопрос, о "нападении" России на Украину.