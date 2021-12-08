Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину

Российский лидер назвал вопрос провокационным.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом журналисты спросили президента РФ Владимира Путина о том, собирается ли Москва нападать на Киев. Российский лидер назвал вопрос провокационным и назвал внешнюю политику Кремля "миролюбивой".

Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе.

Владимир Путин

Глава РФ добавил, что Москва обсуждает эту тему со всеми партнерами, включая США, с президентом которых Владимир Путин недавно провел беседу в формате видеоконференции.

Видео: kremlin.ru