Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом журналисты спросили президента РФ Владимира Путина о том, собирается ли Москва нападать на Киев. Российский лидер назвал вопрос провокационным и назвал внешнюю политику Кремля "миролюбивой".
Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
Владимир Путин
Глава РФ добавил, что Москва обсуждает эту тему со всеми партнерами, включая США, с президентом которых Владимир Путин недавно провел беседу в формате видеоконференции.
Видео: kremlin.ru
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