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Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину

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Российский лидер назвал вопрос провокационным.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом журналисты спросили президента РФ Владимира Путина  о том, собирается ли Москва нападать на Киев. Российский лидер назвал вопрос провокационным и назвал внешнюю политику Кремля "миролюбивой".

Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
Владимир Путин

Глава РФ добавил, что Москва обсуждает эту тему со всеми партнерами, включая США, с президентом которых Владимир Путин недавно провел беседу в формате видеоконференции

Видео: kremlin.ru

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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тепляева анита
Сегодня 20:36


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