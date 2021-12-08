Путин назвал свою беседу с Байденом очень открытой, предметной и конструктивной

Главы государств обсудили ряд важных вопросов двусторонних и международных отношений.

Президент РФ Владимир Путин оценил свою беседу с президентом США Джо Байденом, которая состоялась 7 декабря в формате видеоконференции. Российский лидер рассказал о характере диалога с коллегой на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона. У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, что это самое главное

Владимир Путин

Главы государств во время беседы обсудили темы безопасности, расширения НАТО на восток, в том числе за счет Украины, взаимодействие в киберсфере, иранский вопрос, проблематику, связанную с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей, а также двусторонние отношения.

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Видео: kremlin.ru