Калининградский губернатор выразил надежду на отмену ограничений к весне. Такое заявление в эфире местного телеканала дал Антон Алиханов во время проведения прямой линии с населением региона. Чиновник добавил, что в ближайшее время власти не будут расширять антиковидные меры борьбы с распространением COVID-19.
История с QR-кодами утомляет и меня. Я тоже, когда прихожу куда-то, в какие-то заведения, всегда показываю и код свой, и паспорт предъявляю. Если говорить, надолго ли с нами эта система ограничения — нет, ненадолго.
Антон Алиханов, глава Калининградской области
Эксперт добавил, что никто не собирается данную систему сохранять и дальше. Он заметил, что сейчас эпидемиологическая обстановка в регионе улучшается, а число новых пациентов идет на спад с каждым днем. Алиханов подчеркнул, что за 7 декабря Роспотребнадзор зарегистрировал в области всего 145 зараженных. Поэтапное снятие ограничений стоит ожидать весной 2022 года, если все тенденции будут сохраняться, а темпа вакцинации будут на достаточном уровне.
В России выявили 30 752 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 13 октября.
Фото и видео: YouTube / ВЕСТИ Калининград
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