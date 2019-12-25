Антон Алиханов оценил тенденции в регионе не по снижению числа новых зараженных ковидом.

Калининградский губернатор выразил надежду на отмену ограничений к весне. Такое заявление в эфире местного телеканала дал Антон Алиханов во время проведения прямой линии с населением региона. Чиновник добавил, что в ближайшее время власти не будут расширять антиковидные меры борьбы с распространением COVID-19.

История с QR-кодами утомляет и меня. Я тоже, когда прихожу куда-то, в какие-то заведения, всегда показываю и код свой, и паспорт предъявляю. Если говорить, надолго ли с нами эта система ограничения — нет, ненадолго. Антон Алиханов, глава Калининградской области

Эксперт добавил, что никто не собирается данную систему сохранять и дальше. Он заметил, что сейчас эпидемиологическая обстановка в регионе улучшается, а число новых пациентов идет на спад с каждым днем. Алиханов подчеркнул, что за 7 декабря Роспотребнадзор зарегистрировал в области всего 145 зараженных. Поэтапное снятие ограничений стоит ожидать весной 2022 года, если все тенденции будут сохраняться, а темпа вакцинации будут на достаточном уровне.

В России выявили 30 752 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 13 октября.

Фото и видео: YouTube / ВЕСТИ Калининград

