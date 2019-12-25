В России выявили 30 752 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 13 октября

Жертвами пандемии за день стали 1 179 человек.

В России за последние сутки врачи выявили 30 752 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 13 октября. Такую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных ковидом пациентов за все время пандемии увеличилось до 9 895 597 человек. Прирост количества новых зараженных - 0,31%.

Показатель по летальным исходам в РФ возрос за последние сутки на 1 179 жертв. Днем ранее от ковида скончались 1 182 человек. Количество пациентов, не переживших заражение, увеличилось до 284 823. СТоит уточнить, что смертность от COVID-19 не превышает 1 200 человек в сутки уже три дня подряд. При этом условная летальность заболевания все также показывает уровень в 2,88%.

В России выявили 31 096 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото и видео: оперштаб РФ

