Нуланд: США готовы обсудить с Финляндией и Швецией членство в НАТО

В Госдепе не отрицают, что критерии приема будут жесткими.

Соединенные Штаты готовы обсудить с Финляндией и Швецией перспективу их вступления в Североатлантический альянс. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Одно из условий для членства в альянсе – соответствующее желание этих государств, отметила она. По словам Нуланд, Финляндия и Швеция "давно создали стабильные демократии", поэтому разговор с ними "будет немного другим", нежели со странами, которые находятся в стадии перехода к этому режиму.

Полагаю, пять администраций США, в которых я работала, всегда говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы захотите обсудить с нами ваше членство в НАТО, мы готовы это сделать. Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

Она не отрицает, что критерии приема будут жесткими.

Ранее генсек НАТО пообещал поддержку Украине. По словам Йенса Столтенберга, эта страна значительно повысит свои шансы на членство в альянсе, если будет выполнять его поручения.

Видео: YouTube / U.S. Department of State