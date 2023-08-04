Госсекретарь США выступил в СБ ООН за возобновление зерновой сделки

Энтони Блинкен считает, что против удобрений и продовольствия России не действуют санкции

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН выступил за возобновление зерновой сделки. Соответствующей информацией руководитель внешнеполитического ведомства, а также глава председательствующей страны в августе 2023 года в Совбезе Всемирной организации поделился на заседании Совета по Безопасности с коллегами. Дипломат дополнительно пояснил, что антироссийские западные санкции не касаются российских удобрений или продовольствия.

Черноморская инициатива демонстрировала конкретные, осязаемые мощные результаты в том, чтобы продовольствие поступало на мировые рынки для тех, кто в нем нуждается. Мы ценим усилия Турции и ООН по возобновлению зерновой сделки. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что заместитель российского главы МИД Сергей Вершинин отмечал, что зерновая сделка может быть возобновлена "в новой форме", однако для этого от западного сообщества потребуются конкретные действия.

Блинкен заявил, что США выделят $362 млн на борьбу с голодом по линии USAID.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций