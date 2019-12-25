В Москве госпитализировали Валентину Талызину

В октябре 2019 года звезда театра и кино перенесла инсульт и до конца еще не оправилась.

В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР Валентину Талызину. Как сообщает ТАСС, 85-летнюю звезду театра и кино поместили в реабилитационный центр на плановое обследование.

В октябре 2019 года актриса перенесла инсульт и до конца еще не оправилась. Уточняется, что серьезных проблем со здоровьем у Талызиной нет. Эта мера – очередной шаг на пути к полному выздоровлению после удара.

В этом году, 22 января, Валентина Талызина отметила 85-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, она по-прежнему продолжает служить в театре и сниматься в кино. Последними работами актрисы являются роли в фильмах "Новогодний папа", "Закрой глаза", а также сериалах "Верю не верю" и "Кухня". Своим поклонникам артистка больше всего запомнилась по фильмам "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Афоня", "Зигзаг удачи" и многим другим.

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