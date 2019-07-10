Мацуев перенес концерты в США из-за болезни

У артиста поднялась температура, и разболелось горло.

Пианист-виртуоз Денис Мацуев опубликовал на своей странице "ВКонтакте" новый пост, в котором заявил о переносе своих концертов в США из-за болезни.

По словам музыканта, у него поднялась температура, и разболелось горло. Лечащий врач поставил диагноз "острый фарингит" и категорически запретил длительный перелет. Мацуев отметил, что у него высок риск осложнения, в том числе и на барабанные перепонки. Это может надолго вывести пианиста из строя.

Музыкант отметил, что до последнего надеялся полететь в США и выступить перед американской публикой вместе с оркестром В. Гергиева и Нью-йоркским филармоническим в Линкольн-центре. Он принес свои сожаления поклонникам и заявил, что концерты состоятся в феврале 2021 года.

Ранее мы писали, что Бузова не поедет на шоу к Мадонне из-за коронавируса.

Фото: ВКонтакте / Денис Мацуев