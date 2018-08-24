Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Депутаты одобрили соглашение, подписанное 27 сентября 2022 года.

Государственная Дума в четверг 29 июня на пленарном заседании ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве. Согласно документу, россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от российского гражданства. Принцип также действует и наоборот. Напомним, что взаимное соглашение было подписано еще 27 сентября 2022 года. На ратификацию в нижнюю палату парламента его внес 31 мая пглава государства Владимир Путин.

В тексте соглашения дополнительно предусматривается, что лица, обладавшие гражданством Абхазии на 26 августа 2008 года и сохранившие его до сих пор, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Лца с двойным гражданством могут пользоваться правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой они постоянно проживают. По аналогии работает и призыв на военную службу.

Напомним, что документ будет действовать на протяжении пяти лет. Далее он будет продлеваться в автоматическом режиме в том случае, если ни одна из сторон заранее в письменной форме не выризит свое намерение прекратить его.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ