Госдума приняла закон об удаленной работе

Депутаты одобрили инициативу на пленарном заседании.

Госдума России приняла закон об удаленной работе. Депутаты на пленарном заседании одобрили документ. ранее проект был внесен на рассмотрение представителей нижней палаты парламента председателем ГД Вячеславом Володиным, сенатором Валентиной Матвиенко.

Инициатива предусматривает системную проработку норм дистанционной работы населения, а также возможность совмещения офисного и удаленного труда. Закон вводит такие понятия как дистанционная или удаленная работа, временная дистанционная или удаленная работа, а также комбинированная дистанционная или удаленная работа.

Второй режим предусматривает временное выполнение обязанностей сотрудника, который работает по трудовому договору вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. В третьем случае фиксируется и стационарная занятость, и дистанционная.

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Фото: Piter.tv