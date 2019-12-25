Госдума приняла закон о "заморозке" накопительной части пенсии

Закон продлен до конца 2023 года.

Госдума России приняла закон о "заморозке" накопительной части пенсии. Депутаты решили, что документ продлевается еще на один год, до конца 2023 года. В пояснительной записке к инициативе говорится о том, что продление закона не означает, что объем пенсионных прав застрахованных лиц уменьшится. Депутаты рассказали, что размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.

В 2023 году определение максимального значения, а также величины индивидуального пенсионного коэффициента будет проводиться исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии, а также отсутствия формирований накоплений за счет взносов на обязательное пенсионное страхование.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от оплаты труда россиян с 2014 года направляются в страховую часть. Таким образом, деньги идут на выплату нынешним пенсионерам. В прошлом году Владимир Путин подписал указ о "заморозке" накопительной пенсии на 2022 год.

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Фото: Piter.tv