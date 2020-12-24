Госдума приняла закон об обязательной предзащите диссертаций в аспирантуре

Нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

Госдума России приняла закон об обязательной предзащите диссертаций в аспирантуре. Депутаты рассмотрели документ в третьем, завершающем чтении. Он возвращает норму, а также отменяет государственную аккредитацию программ аспирантуры. Ранее соответствующую инициативу в нижнюю палаты парламента внес кабинет министров.

Документ обязывает вузы организовывать научное сопровождение молодого исследователя до защиты его диссертации. Вводится новая модель реализации подготовки специалиста. Они разрабатываются не на основе госаккредитации, а на федеральных госстандартах и требованиях, которые установят в Минобрнауки. Те организации, у которых срок аккредитации по программам аспирантуры истекает до вступления закона в силу, будут считать аккредитованными. Закон сохраняет академические права аспирантов, включая отсрочку от несения военной службы.

Нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

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Видео: Youtube/ParlamentRu