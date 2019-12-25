Госдума приняла закон о запрете вылова китообразных

Госдума приняла закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.

Государственная дума приняла законопроект о запрете промышленной и прибрежной добычи китообразных. Он был разработан по поручению президента страны Владимира Путина. Документ внес в ГД кабинет министров России в мае текущего года.

Законопроект запрещает осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китов, дельфинов и морских свиней. Председатель российского правительства Михаил Мишустин ранее заявил, данные меры позволят сберечь этих животных от истребления.

В целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения их вылова в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие лова отдельных видов морских млекопитающих. из сообщения Госудумы

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Фото: Piter.tv