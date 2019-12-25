Госдума разрешила использовать водительские права для идентификации

Правки дадут больше прав ломбардам, мобильным операторам и службам почты.

Госдума России приняла закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, которые попадают под условия "отмывочного" закона. Постановление позволяет проводить операцию с денежными средствами с использованием водительских прав. Речь идет об упрощенном определении пользователя (клиента компании).

В настоящее время право на идентификацию есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Когда обновленные постановления вступят в законную силу, то этими же условиями смогут пользоваться и другие организации. В перечень попадают, в частности, мобильные операторы, службы почтовой связи, лизинговые фирмы, ломбарды. С права клиента (нужно получить согласие) организации будут иметь возможность использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, которая используется на портале государственных услуг) для подтверждения достоверности данных пользователя.

Госдума России приняла закон об эвакуации при при угрозе ЧС.

Фото: Piter.tv