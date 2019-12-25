В документе уточняются условия, при которых население должно уйти с опасной территории.

Госдума России приняла закон об эвакуации при при угрозе ЧС. Депутаты одобрили постановление, согласно которому местное население должно покидать территории, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. При этом граждане должны немедленно покинуть участки после получения соответствующего оповещения.

Установить для граждан РФ обязанность эвакуироваться…с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, власти субъектов РФ, местного самоуправления и организаций. пояснительная записка

Депутаты наделили специальную комиссию по предупреждению угрозы ЧС и ликвидации последствий новыми полномочиями по обеспечению пожарной безопасности, а также принятию решений при эвакуационном процессе.

Госдума приняла закон о штрафах за сокрытие фактов разлива нефти.

Фото: Piter.tv

