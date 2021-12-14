Госдума приняла закон о штрафах за сокрытие фактов разлива нефти

Законопроект проходил согласование на протяжении трех лет.

Государственная дума приняла закон о штрафных санкциях за нарушения в сфере предотвращения разливов нефти и нефтепродуктов. Законопроект был внесен в парламент российским правительством в январе 2018 года и с тех пор проходил согласования.

Так, за невыполнение или нарушение установленных сроков выполнения требований к оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля могут быть оштрафованы должностные и юридические лица на 20-40 тыс. рублей и 100-200 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, за отсутствие плана предупреждения и ликвидации разливов нефти нарушитель будет обязан выплатить от десяти тысяч до полумиллиона рублей, а за недостоверные данные и сокрытие информации о таких разливах – до одного миллиона рублей.

За повторные нарушения также предусмотрены штрафные санкции.

Ранее Госдума приняла закон о региональной публичной власти.

Фото и видео: YouTube / Россия 24