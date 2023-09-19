Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

В стране появился новый памятный ден.

Государственная Дума пленарном заседании 19 сентября приняла в первом чтении и в целом закон, которым предлагается установить на территории страны День воссоединения новых регионов (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) с Москвой. Ранее соответствующий документ был внесен в нижнюю палату парламента глава государства Владимир Путин. Он предложил законодателям установить новую памятную дату России - 30 сентября

Внесенный президентом закон принят Государственной Думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Председатель ГД РФ уточнил, что местные жители из этих регионов много лет мужественно отстаивают собственное право говорить на родном языке,а также историю, веру, культуру.

Война против России стала ошибкой Вашингтона и Брюсселя, заявил Володин.