Война против России стала ошибкой Вашингтона и Брюсселя, заявил Володин

Вячеслав Володин оценил причины начала СВО.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя, а западная техника, предоставленная Вооруженным силам Украины в зону специальной военной операции, хорошо горит. Соответствующее заявление в ходе завершающего выступления перед коллегами на заключительной пленарного заседания весенней сессии 2023 года сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Политик подчеркнул, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня заявил о том, что Североатлантический блок начал тренировки солдат ВСУ еще с 2014 года.

Война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя. Ставка на эффективность натовского оружия, как показало время, не сработала, хвалёные "леопарды" и "бредли", другая западная техника горят, очень хорошо горят. Вячеслав Володин, спикер ГД

Вячеслав Володин добавил, что натовские государства накачивали киевский преступный режим, оружием, а также готовили боевиков, иностранных наемников, взращивали и подогревали русофобию на Украине. По мнению политика, коллективный запад стремился разрушить государственность в России. Депутат добавил, что началом специальной военной операции глава государства Владимир Путин не дал этим планам сбыться.

Госдума за весеннюю сессию приняла 54 закона о правовой интеграции новых регионов.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ