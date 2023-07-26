Госдума за весеннюю сессию приняла 54 закона о правовой интеграции новых регионов

Вячеслав ВОлодин рассказал, что еще три законопроекта по новым регионам будут обсуждаться в осеннюю сессию.

Государственная Дума в ходе завершающего пленарного заседании весенней сессии приняла 54 закона, направленных на интеграцию новых регионов страны в правовое поле России. Соответствующее заявление в ходе выступления перед коллегами сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Политик счел такую деятельность одной из приоритетных для ГД.

Мы с вами в этой части приняли 54 закона. Речь идет о социальной защите, пенсионном обеспечении, охране здоровья, создании условий для развития бизнеса на наших новых территориях, в новых субъектах РФ. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Вячеслав Володин добавил, что оперативное принятие этих законов стало возможно благодаря существующему опыту по интеграции Крыма и Севастополя в правовое поле РФ. При этом работа по интеграции четырех территорий сейчас близка к завершению, так как депутатам осталось принять всего три законопроекта. Они будут обсуждаться в осенней сессии парламента.

Госдума за весеннюю сессию приняла 500 законов.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ