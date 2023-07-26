Госдума за весеннюю сессию приняла 54 закона о правовой интеграции новых регионов

Государственная Дума в ходе завершающего пленарного заседании весенней сессии приняла 54 закона, направленных на интеграцию новых регионов страны в правовое поле России. Соответствующее заявление в ходе выступления перед коллегами сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Политик счел такую деятельность одной из приоритетных для ГД.
Мы с вами в этой части приняли 54 закона. Речь идет о социальной защите, пенсионном обеспечении, охране здоровья, создании условий для развития бизнеса на наших новых территориях, в новых субъектах РФ.
Вячеслав Володин, спикер ГД РФ
Вячеслав Володин добавил, что оперативное принятие этих законов стало возможно благодаря существующему опыту по интеграции Крыма и Севастополя в правовое поле РФ. При этом работа по интеграции четырех территорий сейчас близка к завершению, так как депутатам осталось принять всего три законопроекта. Они будут обсуждаться в осенней сессии парламента.
Госдума за весеннюю сессию приняла 500 законов.
Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ
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