Госдума за весеннюю сессию приняла 500 законов

Вячеслав Володин подвел итоги весенней сессии текущего года.

Государственная Дума за весеннюю сессию 2023 года приняла 500 законопроектов. Соответствующее заявление в ходе выступления перед коллегами на завершающем пленарном заседании в нижней палате парламента сделал спикер ГД Вячеслав Володин. Политик подчеркнул, что 334 документа, что составляет 68 процентов от общего числа принятых проектов, являются законами прямого действия. Они отличаются от рамочных или отсылочных законов тем, что в выработке решений в них может принять участие каждый гражданин страны.

За время весенней сессии принято 500 законов. <…> У нас из 500 законопроектов 27%, а это 136 законов, было социально ориентированных. Вячеслав Володин, спикер ГД России

Володин призвал передать вопросы городского электротранспорта в ведение властей регионов.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ