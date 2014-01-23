Володин призвал передать вопросы городского электротранспорта в ведение властей регионов

Спикер ГД России рассказал о важности работать над развитием транспортных маршрутов по городам страны.

Вопросы городского электротранспорта должны находиться в ведении региональных властей. При этом нужно обеспечить работу федеральных программ по замене на постоянной основе устаревшего подвижного состава общественного электротранспорта. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании Государственной Думы от 26 июля сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Политик уточнил, что к депутатам поступили коллективные обращения из Волгограда, Костромы, Тольятти, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Тамбова, Белгородской, Орловской, Астраханской областей.

Нам надо выходить на решение, чтобы городской электротранспорт перешел в полномочия как минимум регионов. Но лучше, чтобы были федеральные программы, позволяющие на системной основе заменять устаревший подвижной состав. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Парламентарий заметил, что бездумная замена троллейбусов на автобусы, маршрутки ни к чему хорошему не приведет. При этом власти понимают, что трамваи требуют дополнительного внимания в вопросе их рабочего состояния. Однако сокращение трамвайных маршрутов останавливают города в их транспортном развитии. СПикер ГД призвал Минтранс ориентироваться на отечественную продукцию.

Госдума приняла базовый закон о северном завозе.

Фото и видео: Telegram /Дума ТВ