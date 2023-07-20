Госдума приняла базовый закон о северном завозе

Депутаты одобрили документ, внесенный на рассмотрение правительством России.

Государственная Дума на пленарном заседании от 20 июля приняла сразу во втором и третьем чтениях проект базового закона, направленного на создание правовых и организационных основ северного завоза. Также формируется сопутствующая инициатива, направленная на корреспондирующие поправки в часть других законов страны. Известно, что проект текста был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента российским правительством еще в феврале 2023 года. В качестве "северного завоза" выступает конкретный комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, находящихся на Крайнем Севере и приравненных к нему местностей с ограниченными сроками завоза товаров. В тексте документа говорится о том, что будут законодательно закреплены такие понятия как "территории северного завоза", "территории с ограниченными сроками завоза грузов". Перечень таких территорий утвердит кабинет министров на основании предложений высших должностных лиц субъектов РФ.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ