Володин поддержал инициативу о запрете продавать вино из недружественных стран на предприятиях общепита и на транспорте

Спикер ГД поддержал инициативу депутата Сергея Алтухова.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин положительно отозвался о предложении на тему запрета продажи и продвижения винодельческой продукции из недружественных для России стран на предприятиях общепита и на транспортной инфраструктуре. Депутат призвал заменить такие товары отечественными. Такое мнение спикер нижней палаты парламента огласил на пленарном заседании от 20 июля. В начале мероприятия политик Сергей Алтухов предложил коллегам ввести такой запрет и замену продукции. Он уточнил, что важно обратиться с темой к правительству ради внесения в законодательство и нормтивно-правовых актов правок.

Вот журнал крупной российской авиакомпании... пассажирам предлагаются французские, испанские, итальянские вина. Подобная ситуация и в других. Фактически мы продвигаем винодельческую продукцию из недружественных нам стран, а они, в свою очередь, поставляют оружие Киеву. Сергей Алтухов, депутат ГД

Парламентарий напомнил, что на заседании 11 июля Вячеслав Володин поднял вопрос о закупке отечественных автомобилей для государственных и муниципальных нужд.

Володин объяснил санкции против российских спортсменов.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ