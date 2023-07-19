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Володин объяснил санкции против российских спортсменов

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Спикер Госдумы призвал развивать спорт в своей стране.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил санкции против российских спортсменов. Об этом он заявил в ходе правительственного часа с министром спорта Олегом Матыциным.

Володин считает, что санкции против спортсменов из России вводят из-за их высокого уровня. По его словам, если бы они были слабыми, то никто не стал бы их лишать возможности участвовать в соревнованиях. Спикер Госдумы призвал не разочаровываться в том, что они не участвуют в соревнованиях, а развивать спорт в своей стране.

Надо находить новые формы состязательности, потому что если мы будем сильные, то в любом случае победим.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Матыцин рассказал о средней зарплате тренера в России.

 

Видео: Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума россии, россия, санкции, спортсмены
Категории: Лента новостей, Новости России,

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