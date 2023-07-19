Спикер Госдумы призвал развивать спорт в своей стране.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил санкции против российских спортсменов. Об этом он заявил в ходе правительственного часа с министром спорта Олегом Матыциным.

Володин считает, что санкции против спортсменов из России вводят из-за их высокого уровня. По его словам, если бы они были слабыми, то никто не стал бы их лишать возможности участвовать в соревнованиях. Спикер Госдумы призвал не разочаровываться в том, что они не участвуют в соревнованиях, а развивать спорт в своей стране.

Надо находить новые формы состязательности, потому что если мы будем сильные, то в любом случае победим. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Матыцин рассказал о средней зарплате тренера в России.

Видео: Дума ТВ