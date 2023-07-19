Матыцин рассказал о средней зарплате тренера в России

Показатель превысил цифру за 2021 год на 3,7 тысячи рублей.

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о средней зарплате тренера в стране. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Госдуме.

Матыцин отметил, что по итогам 2022 года размер средней зарплаты тренера в России составил 48,2 тысячи рублей. Этот показатель превысил цифру за 2021 год на 3,7 тысячи рублей. Также министр спорта сообщил, что наиболее низкий размер средней заработной платы тренера зафиксирован в Ингушетии.

Ранее Матыцин предложил разработать отдельный национальный проект "Спорт".

Видео: Дума ТВ