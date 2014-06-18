По его словам, спорт должен быть основой идеологии "стабильного развивающегося общества победителей".

Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил разработать отдельный национальный проект "Спорт". Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Госдуме.

По словам Матыцина, спорт должен быть основой идеологии "стабильного развивающегося общества победителей". Он отметил, что укрепление национальной системы спорта является одной из ключевых задач ведомства. Также министр подчеркнул важность интеграции спорта во все сферы жизни.

Ранее Матыцин заявил, что РФ не нужно одобрение международных федераций для проведения Игр БРИКС.

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