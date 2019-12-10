Госдума одобрила закон об отмене "банковского роуминга"

Дополнительную комиссию сочли межрегиональной дискриминацией.

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об отмене так называемого "банковского роуминга". Об этом сообщил "ТАСС". По данным агентства, с клиентов не будет взиматься комиссия за межрегиональные переводы между физическими лицами. Эта поправка будет действовать для операций внутри отделений одного банка.

Чиновники напомнили, что филиалы в регионах являются структурными подразделениями. Поэтому операции внутри них по факту являются обычными внутренними переводами. Разницы в добавленной стоимости между различными территориальными зонами быть не должно.Установление за подобные переводы комиссий является межрегиональной дискриминацией потребителя.

Закон вступит в силу спустя 180 дней со дня официальной публикации.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сбербанк назвал самые популярные схемы кражи денег с карт.

