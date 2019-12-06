Сбербанк назвал самые популярные схемы кражи денег с карт

Для этих целей мошенники зачастую используют звонки.

Сбербанк назвал самые популярные схемы, которыми пользуются мошенники для кражи денег с банковских карт. Для этих целей зачастую используются звонки от якобы службы безопасности кредитной организации, потенциального покупателя с сайта объявлений или брокерской фирмы. Кроме того, необходимую информацию можно получить в результате так называемого опроса от имени банка. Об этом пишут РИА Новости.

Злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности, сообщает, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просит назвать полные данные карты, код CVV на обратной стороне, код из СМС, а также пароли от "Сбербанка онлайн".

При получении такого звонка клиент не должен ничего делать по указанию звонящего. Как только на другом конце трубки попросят предоставить данные карты или интернет-банка, стоит сразу закончить разговор. Если мошеннику удалось узнать какую-то информацию, клиенту следует обратиться в банк и сообщить о случившемся.

Второй распространенной схемой является звонок от покупателя. Если клиент оставил свое имя и номер телефона на сайте бесплатных объявлений, то мошенник может представиться покупателем и кроме номера карты попросить для оплаты ее код безопасности и код из СМС-сообщения. В Сбербанке напомнили, что для перевода денег на карту покупателю достаточно знать только ее номер или привязанный к ней телефон.

Также мошенники могут выдать себя за сотрудника брокерской или дилерской компании. Он предлагает инвестировать деньги с высокой доходностью. Как только клиент соглашается открыть счет и переводит на него деньги, злоумышленник просто пропадает, и деньги уже не вернуть. Сбербанк рекомендует прежде, чем совершать какие-либо переводы, проверять лицензию и реквизиты компании на сайте Центробанка. У настоящих брокерских или дилерских компаний счет должен принадлежать юридическому лицу.

И, наконец, мошенники часто устраивают онлайн-опросы якобы от имени банка, за участие в которых предлагают вознаграждение. Жертв просят перечислить "закрепительный платеж" для подтверждения карты и получения бонусов. Затем деньги пропадают. Сбербанк напоминает, что никогда не проводит опросы за вознаграждение.

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Видео: YouTube / Hi-News.ru