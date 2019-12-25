Госдума одобрила законопроект в завершающем третьем чтении.

Госдума дала ЦБ право приостанавливать операции банков на срок до полугода. Депутаты приняли документ во втором и третьем чтениях на пленарном заседании в нижней палате парламента. Политики наделили Банк России временным правом в отношении сделок, совершенных кредитными и некредитными финансовыми организациями. Регулятор может приостанавливать или ограничивать операции. Ранее соответствующую инициативу в ГД внесло правительство страны.

Все указанные меры воздействия на национальную экономику страну смогут вводиться по решению профильного комитета банковского надзора или комитета финансового надзора. До завершения текущего года согласно постановлению совета директоров ЦБ РФ увеличатся сроки предоставления финансовой отчетности эмитента, а также реестров аффилированных лиц и другой информации. Могут быть изменены требования по значениям нормативов, составу и структуре активов, расчету и размеру капиталов. Решения в светах директорова будут публиковаться в период 10 дней после их принятия.

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