Госдума отменила НДС на золотые слитки для физлиц

Документ прошел через первое чтение.

Госдума отменила НДС на золотые слитки для физических лиц. Об этом заявили на пленарном заседании в Государственной Думе от 4 марта. В первом чтении принят документ, отменяющий налоги для физических лиц в области инвестиционного золота и других драгоценных металлов в слитках. От НДС освобождаются банковские операции по продаже ресурсов, изъятых из хранилищ.

Согласно действующему российскому законодательству, приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагается НДС со ставкой в 20%. Это касается и золотых слитков, изымаемых из хранилищ банка. При обратной реализации этих слитков кредитным организациям уплаченный НДС не возвращается.

Правки также запрещают с 1 января 2023 года использовать специальные налоговые режимы (по упрощенной системе налогообложения, патентам) в ювелирной отрасли, а также при закупке металла и ювелирных изделий.

ГД приняла в первом чтении законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса.

Фото: Piter.tv

