ГД приняла в первом чтении законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса

Определены механизмы поддержки экономической отрасли РФ.

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса. Документ одобрен на пленарном заседании в нижней палате парламента 4 марта. В тексте говорится о комплексе социально-экономических мер, направленных на улучшение ситуации в условиях западных санкций. Политики определили механизмы поддержки бизнес-индустрии и экономического сектора.

В частности, упрощаются установленные законодательством России разрешительные и лицензионные процедуры. Также чиновники упростят правовой режим при реализации закупок и услуг для государственных и муниципальных нужд. Уточняются особенности регулирования правовых отношений по осуществлению страховой деятельности.

Депутаты наделили правительство страны властью вводить в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Компании, аккредитованные в области информационных технологий, могут избежать проверок до 31 декабря 2024 года.

Госдума дала кабмину РФ право оперативно повышать пенсии.

Фото: Piter.tv