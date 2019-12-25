Госдума дала кабмину РФ право оперативно повышать пенсии

Законопроект одобрен в первом чтении.

Госдума приняла закон, дающий кабмину РФ право оперативно повышать пенсии. Соответствующее решение депутаты приняли в первом чтении на пленарном заседании в нижней палате парламента от 4 марта. Политики наделили правительство страны правом быстрого реагирования относительно доплат населению. Также кабинет министров сможет устанавливать размер социальной помощи к пенсии выше планки, установленной на законодательном уровне.

Российское правительство также сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, роста стоимости одного пенсионного коэффициента, индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Депутаты расширили должностные полномочия российский государственных служащих в кабмине.Они смогут устанавливать особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума на душу населения по стране и по основным социально-демографическим группам.

Госдума приняла закон о налоговых льготах зарегистрированным на Курилах организациям.

Фото: Piter.tv