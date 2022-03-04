Госдума приняла закон о налоговых льготах зарегистрированным на Курилах организациям

Депутаты рассказали об условиях предоставления послаблений для регионального бизнеса.

Госдума России приняла закон о налоговых льготах новым зарегистрированным на Курилах организациям. Документ одобрен в третьем завершающем чтении в нижней палате парламента РФ. Инициатива вносит правки в Налоговый кодекс РФ, Ее введение предложили члены российского правительства.

На протяжении 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов компании не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов. Аналогичная мера касается налога на имуществ предприятия. В это время фирмы получат право использовать сниженные тарифы страховым взносам в совокупном размере 7,6%.

Льготы организациям будут предоставляться автоматически, если фирма соответствует определенным условиям. Предприятие не может иметь обособленные подразделения, расположенные за пределами Курильских островов, а также не может заниматься посреднической деятельностью, производством и (или) переработкой подакцизных товаров, добычей, переработкой углеводородного сырья, выловом ценных видов ракообразных (исключением стали артемии и креветки). От пассивной деятельности доля доходов организации не должна быть выше 10% всех доходов. При нарушении условий компания лишается льгот с того года, в котором было зафиксировано нарушение.

Госдума разрешила вводить санкции против всех иностранцев, нарушающих права россиян.

Фото и видео: YouTube / Россия 24