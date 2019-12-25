Госдепе опровергли наличие американских биологических лабораторий на Украине

Нед Прайс рассказал, что США соблюдают Конвенцию о неиспользовании химического и биологического оружия.

В американском Государственном департаменте опровергли наличие собственных биологических лабораторий, размещенных на территории Украины. Такими сведениями с журналистами поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс во время регулярного брифинга в Вашингтоне. Чиновник уточнил, что при этом США также не контролируют химические или биологические лаборатории на Украине.

Вашингтон в полной мере выполняет свои обязательства в рамках конвенции о запрете химоружия и конвенции о биооружии, не разрабатывает и не располагает такими вооружениями где-либо. Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа США

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил прессе о том, что США по-прежнему остаются единственной страной, которая не выполнила своих международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия. Американцы якобы не ликвидировали национальные арсеналы химоружия.

Нуланд: на Украине есть объекты биологических исследований, США опасаются их захвата.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State