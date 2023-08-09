Госдепартамент утверждает, что США не принуждают Украину к отказу от мирных переговоров

Мэттью Миллер оценил слова Марии Захаровой.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер утверждает, что власти США не принуждают Украину отказываться от мирных переговоров. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Таким образом спикер прокомментировал высказывание российского коллеги Марии Захаровой. Пресс-секретарь МИД РФ назвала враньем заверения Госдепа о том, что Москва якобы отказалась от диалога по региональному кризису с киевским режимом. Дипломат добавила, что США стали инициировали запрет переговоров в сентябре прошлого года.

Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер заявил, что ему нечего сказать о произведенном Службой безопасности Украины аресте украинской гражданки из Очакова, которая, по утверждениям украинской стороны, являлась "российским информатором" и готовила покушение на жизнь президента Владимира Зеленского. Сведения появились в Telegram-канале СБУ еще 7 августа.

В США анонсировали выделение Украине нового транша вооружений на этой неделе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State