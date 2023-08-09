В США анонсировали выделение Украине нового транша вооружений на этой неделе

Мэттью Миллер заметил, что страна все еще не собирается отправлять ВСУ ракеты для ATACMS.

Американское внешнеполитическое ведомство объявит о предоставлении Вооруженным силам Украины нового пакета оружия и военной техники позднее на этой неделе. Соответствующее заявление официальный представитель внешнеполитического ведомства США сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Мэттью Миллер добавил, что в указанном пакете не будет поставки для киевского режима оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Но скажу, что, как мы заявляли ранее, мы продолжим снабжать Украину артиллерией и целым рядом других вооружений. Позднее на текущей неделе будет очередное объявление о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить Украине. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Авторы информационного агентства The Reuters в понедельник говорили о том, что администрация США намерена объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Источники СМИ заметили, что в пакет поддержки войдут противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для ЗРК Patriot, управляемые ракеты GMLRS, иные боеприпасы, а также стрелковое оружие. Все средства будут отправлены из запасов Пентагона.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State