Госдепартамент не смог предоставить доказательства причастности России к событиям в Нигере

Мэттью Миллер оценил события в африканской стране.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер уклонился от ответа на вопрос журналистов о наличии у американских властей достоверных доказательств причастности России к перевороту в Нигере. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне. Чиновник прокомментировал сведения о том, что на протестах в африканской стране выявлены российские флаги. СМИ хотели узнать в Госдепе о том, могут ли "магическим образом" попавшие в руки демонстрантов государственные символы РФ являться доказательством возможной причастности Москвы к беспорядкам в Нигере. Мэттью Миллер признал, что не знает, как флаги оказались у местных жителей.

Мне кажется очень странным, что, когда вашу страну захватывает военная хунта и вы хотите выразить поддержку, вы решаете сделать это за счет того, что выбегаете на улицу и покупаете в, вероятно, местном магазине российский флаг. Это кажется страннымю Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник добавил, что у Вашингтона по результатам пребывания в Ниамее иисполняющего обязанности первого заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд нет понимания того, выберут ли лидеры вооруженных мятежников "дипломатический путь вперед".

США считают продуктивными переговоры по Украине в Джидде.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State