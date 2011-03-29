США считают продуктивными переговоры по Украине в Джидде

По словам представителя Госдепартамента, ряд стран смогли напрямую услышать позицию Украины "о насилии России по отношению к их стране".

США считают продуктивными переговоры по Украине, которые прошли 5-6 августа в Джидде. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Представитель ведомства напомнил, что от США в переговорах участвовали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и и.о. первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд. Миллер отметил, что ряд стран смогли напрямую услышать позицию Украины "о насилии России по отношению к их стране".

Ранее Госдеп сообщил, что Салливан и Нуланд провели встречу с эмиссаром КНР по Украине в Джидде.

Видео: YouTube / U.S. Department of State