США считают продуктивными переговоры по Украине в Джидде

США считают продуктивными переговоры по Украине, которые прошли 5-6 августа в Джидде. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
Представитель ведомства напомнил, что от США в переговорах участвовали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и и.о. первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд. Миллер отметил, что ряд стран смогли напрямую услышать позицию Украины "о насилии России по отношению к их стране".
Ранее Госдеп сообщил, что Салливан и Нуланд провели встречу с эмиссаром КНР по Украине в Джидде.
Видео: YouTube / U.S. Department of State
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все