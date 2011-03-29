Госдеп сообщил, что Салливан и Нуланд провели встречу с эмиссаром КНР по Украине в Джидде

Мэттью Миллер рассказал о дополнительных мероприятиях властей США в Джидде.

Американские должностные лица провели на консультациях по украинскому кризису в городе Джидда в Саудовской Аравии отдельную непродолжительную встречу со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что Белый дом и Госдеп считают полезным и продуктивным участие китайской стороны в недавнем мероприятии. Однако спикер не смог раскрыть детали закрытого заседания.

И.о. первого заместителя госсекретаря Нуланд и помощник президента по национальной безопасности провели отдельную краткую встречу со спецпредставителем Китая. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

США заявили, что убеждают других преодолеть кризис вокруг Украины на основе ее целостности.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State